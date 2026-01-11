Valanghe e ipotermia | fare rete per salvare vite A Bergamo le migliori pratiche del Soccorso Alpino e Sanitario

Valanghe e ipotermia rappresentano rischi concreti in ambienti montani. A Bergamo, il Soccorso Alpino e Sanitario si impegna a condividere le migliori pratiche operative, protocolli e modelli organizzativi per migliorare la preparazione e la risposta alle emergenze. La collaborazione tra professionisti e realtà locali è fondamentale per salvare vite umane e garantire interventi tempestivi ed efficaci in situazioni complesse.

Bergamo. Mettere a fattor comune le migliori pratiche operative, condividere protocolli, algoritmi e modelli organizzativi per essere sempre più preparati ad affrontare emergenze complesse. È questo l’obiettivo del convegno “Il paziente ipotermico e la valanga: gli algoritmi EBM, la realtà tecnico-operativa, la rete delle strutture di soccorso e trattamento, i principi bioetici”, che si è svolto sabato 10 gennaio all’Auditorium “Parenzan” dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra sistema sanitario, elisoccorso e Soccorso Alpino, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e valorizzare un approccio integrato alla gestione delle emergenze in ambiente montano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

