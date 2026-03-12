Università ' Amazon Women in Innovation' apre candidature per studentesse Stem Roma Tor Vergata

Roma, 12 mar. (AdnkronosLabitalia) - Amazon annuncia l'apertura dei bandi per l'ottava edizione di 'Amazon Women in Innovation', il programma che assegna borse di studio a sette studentesse universitarie in altrettante Università italiane in ambito Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Per il settimo anno consecutivo, l'università di Roma Tor Vergata è tra gli atenei coinvolti nell'iniziativa: la vincitrice del bando beneficerà di un finanziamento di 6.000 euro all'anno per tre anni e di un percorso di mentorship dedicato, con l'affiancamento di una manager Amazon. Fino al 31 marzo, potranno presentare la propria candidatura tutte le studentesse immatricolate per la prima volta all'a. 🔗 Leggi su Iltempo.it

