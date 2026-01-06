L’asilo e l’anno che verrà Una raffica di open day | Porte aperte ai genitori

Gli open day degli asili rappresentano un’occasione importante per i genitori di conoscere da vicino gli ambienti, il personale e le metodologie educative. Questi incontri favoriscono una scelta consapevole e aiutano a instaurare un rapporto di fiducia, elemento essenziale per il benessere e lo sviluppo dei bambini. Partecipare agli open day permette di valutare in modo diretto l’offerta educativa, facilitando una decisione informata per l’anno che verrà.

Gli open day degli asili sono cruciali perché permettono ai genitori di fare un’esperienza diretta della scuola: visionare spazi e attrezzature, conoscere il personale (insegnanti, dirigenti) e il progetto educativo, respirare l’atmosfera e capire le metodologie didattiche (laboratori, attività), favorendo una scelta consapevole e costruendo un legame di fiducia fondamentale per il benessere del bambino. Consentono di valutare l’ambiente e la filosofia educativa, andando oltre la semplice brochure, e di chiarire dubbi specifici, rendendo la decisione meno “al buio”. E proprio in vista dell’apertura delle iscrizioni per l’anno 2026-2027, prendono il via gli open day di nidi, spazi gioco e scuole dell’infanzia del territorio: un’opportunità, per le famiglie, di conoscere da vicino i servizi educativi, visitare gli ambienti e incontrare i gruppi di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

