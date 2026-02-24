Più sicurezza per i neonati fragili | al Maggiore arriva la nuova centrale che li controlla in tempo reale

Una nuova centrale di monitoraggio si aggiunge alla Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Maggiore per migliorare la sicurezza dei neonati fragili. La decisione nasce dalla necessità di intervenire tempestivamente in caso di cambiamenti critici nelle condizioni dei piccoli pazienti. La struttura permette ai medici di ricevere dati in tempo reale, facilitando interventi rapidi e mirati. La centrale rappresenta un passo avanti per garantire cure più efficaci ai neonati più vulnerabili.

