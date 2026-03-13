Allerta gialla | a Monza e Brianza ritorna la pioggia

Da monzatoday.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza e in Brianza si prevede un fine settimana caratterizzato da pioggia e maltempo, con particolare intensità prevista per sabato 14 marzo. Le previsioni indicano che nelle giornate di sabato e domenica arriveranno acquazzoni che interesseranno la zona, portando condizioni di allerta gialla. La situazione meteorologica rimarrà instabile fino a domenica sera.

Alla vigilia della primavera a Monza e in Brianza tornano gli acquazzoni e il maltempo. Quello di sabato 14 e di domenica 15 marzo sarà un fine settimana all'insegna della pioggia (soprattutto sabato). E intanto la protezione civile ha diramato l'allerta gialla. Le prime precipitazioni inizieranno nella tarda mattinata di sabato e proseguiranno per tutta la giornata, diventando particolarmente intense dalla serata. Il maltempo proseguirà poi nella notte di domenica 15 marzo, per poi alternare durante la giornata schiarite a precipitazioni. Il maltempo “entrerà in azione sullo Stivale e lo farà a partire dalle regioni... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Roma: pioggia e allerta gialla, 23 mm di pioggia in arrivoLa pioggia torna a Roma domani, giovedì 12 marzo 2026, con un’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile del Lazio per criticità...

Leggi anche: Meteo, Natale sotto la pioggia a Monza e Brianza ma poi cambia: ecco perché

Approfondimenti e contenuti su Allerta gialla

Discussioni sull' argomento Rischio pioggia a Palermo: ecco l'allerta meteo gialla della Protezione civile; Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla: previste piogge e temporali su Bari e provincia; Torna la pioggia sull'Abruzzo: è allerta gialla per temporali nel pomeriggio di giovedì; Temporali in arrivo a Frosinone e nel Lazio: scatta l'allerta gialla.

allerta gialla a monzaAllerta gialla: a Monza e Brianza ritorna la pioggiaAlla vigilia della primavera a Monza e in Brianza tornano gli acquazzoni e il maltempo. Quello di sabato 14 e di domenica 15 marzo sarà un fine settimana all'insegna della pioggia (soprattutto sabato) ... monzatoday.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.