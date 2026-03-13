Allerta gialla | a Monza e Brianza ritorna la pioggia

A Monza e in Brianza si prevede un fine settimana caratterizzato da pioggia e maltempo, con particolare intensità prevista per sabato 14 marzo. Le previsioni indicano che nelle giornate di sabato e domenica arriveranno acquazzoni che interesseranno la zona, portando condizioni di allerta gialla. La situazione meteorologica rimarrà instabile fino a domenica sera.

Alla vigilia della primavera a Monza e in Brianza tornano gli acquazzoni e il maltempo. Quello di sabato 14 e di domenica 15 marzo sarà un fine settimana all'insegna della pioggia (soprattutto sabato). E intanto la protezione civile ha diramato l'allerta gialla. Le prime precipitazioni inizieranno nella tarda mattinata di sabato e proseguiranno per tutta la giornata, diventando particolarmente intense dalla serata. Il maltempo proseguirà poi nella notte di domenica 15 marzo, per poi alternare durante la giornata schiarite a precipitazioni. Il maltempo “entrerà in azione sullo Stivale e lo farà a partire dalle regioni... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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