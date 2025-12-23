Meteo Natale sotto la pioggia a Monza e Brianza ma poi cambia | ecco perché
Pioggia, neve e poi sole. Ma solo da Santo Stefano in poi. Così come precisano gli esperti di 3bmeteo.it nei prossimi giorni il meteo nella provincia di Monza e Brianza mostrerà un tempo decisamente variabile. Questo per via di una perturbazione atlantica che ha fatto il suo ingresso sul. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
