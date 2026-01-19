CONCORRENZA SLEALE Rete 4, ore 16.25. Con Diego Abatantuono, Sergio Castellitto e Gerard Depardieu. Regia di Ettore Scola. Produzione Italia 2001. Durata: 2 ore LA TRAMA A Roma negli anni prossimi alla seconda guerra mondiale un sarto e un merciaio gestiscono due negozi vicini. Si fanno concorrenza a volte non rinunciando ai colpi bassi. La situazione minaccia di aggravarsi quando il merciaio diventa oggetto di persecuzione in quanto ebreo. Ed invece è in quei momenti che il sarto, urtato dall'ingiustizia della situazione solidarizza col concorrente. PERCHÈ VEDERLO Perché è l'ultimo film di Ettore Scola (diresse ancora qualcosa negli anni seguenti ma ormai aveva tirato i remi in barca). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Concorrenza sleale", l'ultimo film di Ettore Scola

L’Irpinia partecipa al decennale della scomparsa di Ettore Scola

L’Irpinia si unisce alle celebrazioni per il decennale della scomparsa di Ettore Scola, regista nato a Trevico. In tutta Italia, sono in programma iniziative che onorano il suo percorso artistico e il suo contributo al cinema. Questa partecipazione riflette l’importanza di Scola come figura di rilievo nel panorama culturale e il legame con la sua terra natale.

Gioia Spaziani, il debutto a 15 anni, il violino, il film con Ettore Scola e il set con la figlia Sofia. «I bambini non sono dei genitori ma appartengono al mondo»

Gioia Spaziani, attrice italiana, ha iniziato la carriera a 15 anni come violinista, partecipando anche a un film di Ettore Scola e collaborando con sua figlia Sofia. La sua esperienza spazia dal piccolo schermo al cinema d’autore, dimostrando una versatilità riconosciuta nel panorama artistico. La sua visione sulla crescita dei bambini sottolinea l'importanza di rispettare il loro ruolo nel mondo, senza identificarli esclusivamente come futuri genitori.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Benessere a Padova, allarme concorrenza sleale: 1 attività su 5 fuori dalle regole - CNA sostiene le imprese con formazione e strumenti di crescita: gli appuntamenti del 2026 ... nordest24.it