Allegramente pessimista – L’orologio di Carlo Levi

Allegramente pessimista. Perché l’Italia non è cambiata è una serie di quattro spettacoli di Francesco Piccolo, che diventeranno un podcast: il primo sarà martedì 10 febbraio al teatro Oscar di Milano, e sarà dedicato a L’orologio di Carlo Levi, un grande romanzo di narrativa politica del 1950 che racconta lo sfaldamento degli antifascisti tra l’entusiasmo del dopoguerra e l’immobilismo della classe politica. È una storia importante per capire perché siamo quello che siamo. I biglietti non sono rimborsabili, ma puoi rimetterli in vendita o cederli a un’altra persona. 🔗 Leggi su Ilpost.it

