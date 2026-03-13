Alle Tentavecchie di Gradoli il marchio Evento di qualità

Nella Tuscia c'è un nuovo “Evento di qualità”. Si tratta del marchio che l'Unione nazionale delle pro loco d'Italia assegna insieme a quello “Sagra di qualità”. Per il 2025 si parla di 44 sagre di qualità e 21 eventi di qualità, oltre a tre menzioni speciali, coinvolgendo ben quindici regioni. La cerimonia lunedì 16 marzo nella sala Koch del Senato. Le sagre e gli eventi di qualità rappresentano un presidio autentico di identità e appartenenza. Sono manifestazioni capaci di raccontare la storia dei luoghi, custodire tradizioni, promuovere prodotti tipici e rafforzare il legame tra comunità, cultura e sviluppo locale. “Le sagre... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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