Turismo Messina premia le eccellenze locali con il marchio di qualità VisitME

Il Comune di Messina ha lanciato la campagna per il marchio di qualità “VisitME”, un riconoscimento che identifica e valorizza le eccellenze locali. Questo sigillo promuove le realtà del territorio, dalla gastronomia all’arte, dalle tradizioni all’accoglienza turistica, contribuendo a rafforzare l’identità e l’attrattività di Messina nel panorama turistico regionale.

Il Comune di Messina ha avviato la campagna per il marchio collettivo di qualità “VisitME”, il sigillo che certifica e promuove le eccellenze del territorio, dalla gastronomia all’arte, dalle tradizioni all’accoglienza turistica.“Al via la campagna per il marchio di qualità ‘VisitME’! – dichiara.🔗 Leggi su Messinatoday.it Messina lancia il marchio “VisitME”: parte la campagna per certificare le eccellenze locali

Messina introduce il marchio “VisitME”, un’iniziativa dedicata a valorizzare le eccellenze locali e promuovere il territorio. La campagna mira a certificare le realtà che rappresentano il patrimonio culturale, tradizionale e naturale della città, rafforzando la propria attrattività turistica. Attraverso questa iniziativa, Messina intende condividere e valorizzare le proprie unicità, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e riconoscibile. Leggi anche: Money.it premia le eccellenze dell'imprenditoria italiana La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Sicilia-Messina-Capo d'Orlando Marina, sorge il meraviglioso porto turistico. Font web Turismo Capo d'Orlando facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.