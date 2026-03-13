Allarme sul volo in Italia ambulanze e auto mediche sul posto

Il 12 marzo 2026 a Milano Malpensa si è verificato un incidente che ha richiesto l’intervento immediato di ambulanze e auto mediche. La pista è stata immediatamente chiusa e l’area circostante messa sotto controllo, mentre le autorità si sono attivate per gestire la situazione. Testimoni riferiscono di un momento di grande tensione e rapidità nelle operazioni di emergenza.

Per chi era lì, è stato uno di quei momenti che non dimentichi. La sera del 12 marzo 2026 a Milano Malpensa l'aria è cambiata in un attimo: la pista illuminata, le radio che si accendono, i movimenti che diventano improvvisamente rapidi e "seri". E gli sguardi, tutti, puntati verso il cielo. Quando un aereo è a pochi minuti dal toccare terra, di solito è routine. Invece quella volta no. Qualcosa, in cabina, ha fatto scattare un campanello d'allarme: una comunicazione alla torre di controllo, poi l'attivazione delle procedure. E a terra si è messa in moto la macchina dei soccorsi, come succede solo quando la situazione può diventare delicata. La parola che ha fatto gelare tutti: "carrello".