Un disastro Italia evacuata scuola elementare e materna Ambulanze sul posto

Nella mattina di lunedì a Torre d’Isola, vicino a Pavia, un normale giorno scolastico è stato interrotto da un'improvvisa emergenza che ha portato all’evacuazione di una scuola elementare e materna. Sul posto sono intervenute ambulanze e forze dell’ordine, mentre si cerca di comprendere le cause dell’accaduto. La situazione rimane sotto controllo mentre la comunità si confronta con quanto accaduto.

Un lunedì mattina di ordinaria attività scolastica si è trasformato in pochi istanti in un momento di grande apprensione a Torre d’Isola, comune alle porte di Pavia. Intorno alle ore 11:00 di oggi, 19 gennaio, il plesso che ospita la scuola primaria e la materna è stato teatro di una rapida evacuazione che ha coinvolto alunni e personale docente. L’allarme è scattato quando un fumo denso, accompagnato da un forte odore, ha iniziato a saturare gli ambienti, rendendo l’aria irrespirabile e spingendo i responsabili della sicurezza ad attivare immediatamente i protocolli di emergenza per mettere al sicuro i piccoli alunni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Un disastro”. Italia, evacuata scuola elementare e materna. Ambulanze sul posto Leggi anche: “Tutti fuori”. Scuola evacuata: l’avviso all’improvviso, carabinieri e ambulanze sul posto Antincendio attivato per errore: evacuata la scuola elementare di TrebaselegheVenerdì 9 gennaio 2026, l’impianto antincendio dell’ex scuola media di Trebaseleghe, ora sede della scuola primaria, si è attivato per errore. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. C'è anche un pezzo d'Italia nel disastro ferroviario avvenuto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di Adamuz, in Spagna - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.