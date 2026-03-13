Allarme sul volo in Italia ambulanze e auto mediche sul posto | cos’è successo

Nella serata del 12 marzo 2026, a Milano Malpensa, un incidente ha provocato un intervento immediato di ambulanze e auto mediche. Le luci sulla pista si sono accese e le radio hanno trasmesso comunicazioni di emergenza. Testimoni hanno riferito di un’auto atterrata o coinvolta in un evento inatteso, mentre le autorità hanno mobilitato le squadre di soccorso sul posto.

La sera del 12 marzo 2026 l'atmosfera a Milano Malpensa è cambiata di colpo: luci sulla pista, radio accese, sguardi puntati verso il cielo. Un volo di linea in arrivo ha trasformato gli ultimi minuti prima dell'atterraggio in una scena ad alta tensione, di quelle che di solito si vedono solo nei film. Poco prima di toccare terra, dal cockpit è partita una comunicazione alla torre di controllo che ha fatto scattare l'allerta: in pochi istanti, la macchina dei soccorsi si è messa in moto. E quando succede, in aeroporto tutto si muove secondo un copione preciso, ma con il cuore che batte più forte. Emergenza e allerta: la parola "carrello" che ha gelato l'aeroporto.

Malpensa, allarme giovedì sera al Terminal 2: guasto al carrello per un volo Ryanair proveniente da Catania, nessun ferito; Allarme a Malpensa per un volo Ryanair: sospetto problema al carrello, mobilitati i soccorsi; Guasto al carrello. Allarme a Malpensa, poi l'atterraggio senza problemi

Allarme a Malpensa per un volo Ryanair: sospetto guasto al carrello, scatta il protocollo di emergenzaMomenti di apprensione nella tarda serata di giovedì all'aeroporto di Malpensa, dove è scattato un allarme per un volo Ryanair in arrivo da Catania. L'equipaggio del velivolo ha segnalato alla torre d ... laprovinciadivarese.it

Allarme a Malpensa per un volo Ryanair: sospetto problema al carrello, mobilitati i soccorsiUn aereo proveniente da Catania segnala una possibile anomalia a uno pneumatico prima dell'atterraggio. Scatta il protocollo di emergenza con ambulanze e vigili del fuoco. Il velivolo atterra senza co ... varesenews.it