ll 40% dei giovani italiani si informa con l’AI | gli adulti non se ne sono accorti e gli esperti sono allarmati

Sempre più giovani italiani si affidano all’intelligenza artificiale per informarsi, rappresentando il 40% della generazione Z. Questa tendenza sembra passare inosservata agli adulti, ma gli esperti evidenziano potenziali implicazioni per il modo in cui si forma e si diffonde l’informazione nel nostro Paese. Un cambiamento che potrebbe influire profondamente sul rapporto tra cittadini e fonti di notizia.

La generazione Z italiana ha scelto. E la sua scelta potrebbe ridefinire il rapporto con l’informazione nel nostro Paese. Il 40% dei giovani compresi fra 18 e 25 anni utilizza strumenti di intelligenza artificiale per informarsi su temi di attualità. Non per gioco, non per curiosità passeggera. Per informarsi davvero. Il dato emerge da uno studio condotto dall’osservatorio Opinion Leader 4 Future, un progetto nato nel 2023 dalla collaborazione fra la banca Credem e ALMED, l’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La ricerca, realizzata insieme alla società Bilendi, ha fotografato un fenomeno che va ben oltre la semplice adozione tecnologica: siamo di fronte a un cambio di paradigma nel modo in cui le nuove generazioni cercano, elaborano e consumano informazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

