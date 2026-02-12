I casi di tumore tra i giovani sono in aumento. Negli ultimi anni, si registrano più diagnosi di cancro al pancreas e al polmone tra le persone sotto i 50 anni. Anche il tumore al colon cresce rapidamente, con previsioni che indicano un aumento dell’80% delle diagnosi entro il 2040. Questi dati preoccupano medici e ricercatori, che cercano di capire le cause di questa escalation.

L'incidenza dei tumori "early onset", ovvero a insorgenza precoce nella popolazione di età inferiore ai 50 anni, preoccupa gli esperti. Dati clinici e registri oncologici evidenziano un incremento dei casi che riguarda in particolare le neoplasie del colon, del pancreas e del polmone. A lanciare l'allarme è il Policlinico universitario A. Gemelli Irccs di Roma: le proiezioni epidemiologiche indicano che, entro il 2040, le diagnosi a esordio giovanile di tumore del colon potrebbero crescere dell'80%. L'aumento dei tumori tra gli under 50 è un fenomeno che emerge con sempre maggiore frequenza nella pratica clinica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre tipi di tumore in aumento tra i giovani: i rischi per gli under 50

Approfondimenti su Tumore Giovani

Sempre più giovani si trovano a combattere contro il tumore al colon.

L’Istituto superiore di sanità segnala che in Italia le vaccinazioni contro il Papilloma virus sono ancora troppo basse.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tumore Giovani

Argomenti discussi: Quattro casi di tumore su dieci potrebbero essere evitati; Nel mondo quattro casi di cancro su dieci potrebbero essere prevenuti; Torna mercoledì 4 febbraio la Giornata mondiale contro il cancro, calano in Emilia-Romagna tasso di mortalità e nuove diagnosi; Tumori, 4 casi su 10 si possono prevenire: fumo, infezioni e alcol i primi fattori da evitare.

Tre tipi di tumore in aumento tra i giovani: i rischi per gli under 50Aumentano i casi di cancro al pancreas e al polmone nei giovani. Per il colon, +80% di diagnosi entro il 2040 ... msn.com

Tumori, prevenibili fino a 4 su 10: nuova analisi globale di Oms e IarcFino a 4 casi di cancro su 10 potrebbero essere prevenuti nel mondo agendo sulle principali cause evitabili, dagli stili di vita alle infezioni note per essere associate a un aumento del rischio. E’ q ... ildenaro.it

La crostata con crema frangipane al cacao è un dolce realizzato con tre tipi diversi di pasta frolla e un ripieno morbidissimo e aromatizzato al rum. - facebook.com facebook