Sfilate Haute Couture di Parigi | Diane Kruger Michelle Pfeiffer e Kate Hudson alla corte di Giorgio Armani Privé per la prima sfilata couture senza di lui e tutte le altre star in front row

La seconda giornata di Haute Couture a Parigi si conclude con la sfilata di Giorgio Armani Privé. Sul catwalk, Diane Kruger, Michelle Pfeiffer e Kate Hudson si sono sedute in prima fila, rendendo omaggio alle creazioni di Silvana Armani. È stata la prima volta senza Giorgio Armani in passerella, ma la scena è rimasta affollata di star e appassionati.

La seconda giornata di Haute Couture ha preso il via con Chanel che ha chiamato a raccolta una nutrita schiera di celeb, amiche della Maison. Da Nicole Kidman a Dua Lipa, da Penélope Cruz a Tilda Swinton e non solo, le stelle brillano nei front row +++dropcap La settimana delle sfilate Haute Couture di Parigi procede a pieno ritmo. Mentre sulle passerelle sfilano le collezioni della Primavera-estate 2026, nei front row brillano le più celebri stelle del firmamento hollywoodiano (e non solo).

