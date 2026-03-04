Durante la Paris Fashion Week, Charlize Theron ha scelto di indossare un completo total black sedendosi nel front row della sfilata Dior. La sua presenza ha attirato l’attenzione, creando un effetto visivo di grande impatto. La scena si è concentrata sulla sua scelta di abbigliamento, che ha messo in risalto un look sobrio e raffinato.

, combinando minimalismo e forza visiva. L’attrice ha scelto un outfit composto da miniskirt corta, stockings alte e décolleté affilati, completati da una lunga cappa fluida con fiocco al collo e occhiali scuri a mascherina. Il reggicalze sottolinea la silhouette con una sensualità discreta, accentuando la forma della gamba e bilanciando il total black con un dettaglio audace, perfetto per un front row sofisticato. Con questa mise, Charlize Theron ha ricordato che la forza di un outfit risiede nella coerenza e nei dettagli, rendendo il total black un’arma elegante e moderna. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla Paris Fashion Week, Charlize Theron ha trasformato il front row della sfilata Dior in un vero statement di eleganza total black

