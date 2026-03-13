Alla Baracca c’è Carla Lonzi sono io!

Domani alle 21.15 al Teatro La Baracca torna in scena " Carla Lonzi sono io! ", radiodramma a teatro di e con Maila Ermini. Carla Lonzi (foto) era un’attivista, saggista, critica d’arte ed editrice, teorica dell’autocoscienza e del femminismo, nata a Firenze nel 1931 e scomparsa a Milano nel 1982. "Voglio definirla provocatrice di pensiero, di riflessioni, di dialogo, di confronto,soprattutto di scontro. Di rivolta", dice Maila Ermini. "La scelta del radiodramma è senza dubbio stata condizionata dalla stessa Lonzi – aggiunge Ermini –, dalla sua teorizzazione per l’ascolto e il dialogo. Non posso svelare il radiodramma se non scendendo in una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

