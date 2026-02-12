Carla Lonzi riscoperta a Bologna | il femminismo dalle Preziose del Seicento alle sfide di oggi

Bologna riscopre Carla Lonzi, figura chiave del femminismo italiano. La città si prepara a esplorare il suo pensiero, partendo dalle Preziose del Seicento fino alle sfide di oggi. Una mostra e incontri approfondiscono il suo contributo e la sua influenza nel dibattito attuale.

Bologna riscopre Carla Lonzi: il femminismo tra Preziose del Seicento e sfide contemporanee. Bologna si prepara ad accogliere un’immersione nel pensiero di Carla Lonzi, figura chiave del femminismo italiano. Da oggi, 12 febbraio 2026, fino a domenica, l’Arena del Sole ospiterà “Armande sono io!”, spettacolo della compagnia Ateliersi che intreccia biografia, impegno politico e riflessioni sul femminismo, partendo dall’ultima ricerca dell’autrice sul movimento delle Preziose del Seicento. L’iniziativa si inserisce in un dittico dedicato a Lonzi, con la successiva messa in scena di “Taci, anzi parla”, tratto dai suoi diari.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Carla Lonzi

Da oggi a domenica, l’Arena del Sole di Bologna ospita lo spettacolo “Armande sono io!”.

Argomenti discussi: Carla Lonzi sputa su Molière e rivendica: Armande sono io! (di M. De Santis).

