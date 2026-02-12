’Armande sono io!’ | la riflessione di Carla Lonzi su Molière

Da oggi a domenica, l’Arena del Sole di Bologna ospita lo spettacolo “Armande sono io!”. Lo spettacolo porta in scena il pensiero di Carla Lonzi, attivista e critica d’arte, sul femminismo e sulle relazioni tra il movimento delle Preziose del XVII secolo e l’opera di Molière. Una riflessione che mette al centro le figure femminili e il loro ruolo nella storia e nella cultura, attraverso un confronto tra epoche e idee diverse.

Ateliersi porta in scena il pensiero dell’attivista, saggista e critica d’arte Carla Lonzi sul femminismo, a partire dalle relazioni tra il movimento delle Preziose del XVII secolo e l’opera di Molière, nello spettacolo Armande sono io!, in programma all’ Arena del Sole di Bologna da oggi a domenica. Il testo è di Carla Lonzi, la regia è di Fiorenza Menni, anche interprete nel ruolo di Armande e dell’autrice, assieme a Sara De Simone e Caterina Venturini nel ruolo di loro stesse: un’attrice e due scrittrici che condividono il palco intrecciano le storie, i desideri e i conflitti della vita di una donna con la costruzione del pensiero femminista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

