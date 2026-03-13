Nuova tappa per il viaggio fotografico ‘All Areas – Luciano Ligabue’ che Jarno Iotti ha dedicato al musicista e amico Ligabue. A poco più di due anni dalla residence di enorme successo a Palazzo dei Principi a Correggio, la mostra aprirà il 13 giugno 2026 a Mondovì (CN), negli spazi del Museo Civico della Stampa, trasformato per l’occasione in un luogo di dialogo tra musica e arti.’All Areas – Luciano Ligabue’ è il racconto fotografico del viaggio percorso con il Liga nei vent’anni e oltre trascorsi insieme “su e giù da un palco” – Jarno dietro l’obiettivo, Luciano davanti, sempre più libero e autentico. In mostra saranno esposte 70 stampe... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘All Areas – Luciano Ligabue’, la mostra fotografica di Jarno Jotti sbarca a Mondovì

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