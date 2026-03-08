Alle 11 di questa mattina, Luciano Ligabue è stato ospite di Sky Campus in occasione della Giornata internazionale della donna, partecipando a una diretta streaming insieme a Vera Spadini. La presenza del cantante si inserisce nelle iniziative promosse per celebrare la ricorrenza, con un intervento trasmesso online e accessibile a tutti gli spettatori interessati.

Luciano Ligabue protagonista a Sky Campus con Vera Spadini per la Giornata internazionale della donna. L’incontro alle 11 in streaming e su Sky TG24 canale 501. L’ 8 marzo è la Giornata internazionale della donna e Sky Campus sarà al centro di un momento unico e speciale grazie all’incontro con un artista da sempre dalla parte delle donne: Luciano Ligabue. Molti dei grandi successi del Liga celebrano l’universo femminile, come "Le donne lo. su Digital-News.it Luciano Ligabue protagonista a Sky Campus con Vera Spadini per la Giornata internazionale della donna. L’incontro alle 11 in streaming e su Sky TG24 canale 501.. L’ 8 marzo è la Giornata internazionale della donna e Sky Campus sarà al centro di un momento unico e speciale grazie all’incontro con un artista da sempre dalla parte delle donne: Luciano Ligabue. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Luciano Ligabue a Sky Campus per la Giornata della donna (diretta streaming ore 11)

Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 29a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26.

Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 19a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26.

Tutti gli aggiornamenti su Luciano Ligabue.

Argomenti discussi: Le donne lo sanno, l'incontro con Ligabue a Sky.

Le donne lo sanno, l'incontro con Ligabue a SkyPer celebrare la Giornata internazionale della donna Sky Campus accoglierà un evento speciale: l'incontro con Luciano Ligabue, artista da sempre dalla parte delle donne. Vera Spadini dialogherà con Li ... tg24.sky.it

Non perderti dirette, news e highlightsPer celebrare la Giornata internazionale della donna Sky Campus accoglierà un evento speciale: l'incontro con Luciano Ligabue, artista da sempre dalla parte delle donne. Vera Spadini dialogherà con Li ... sport.sky.it