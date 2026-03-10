Alisson Santos è al centro di numerosi discorsi, attirando l’attenzione dei media. La sua presenza nel mondo dello sport ha suscitato interesse e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La sua figura viene spesso associata a decisioni e strategie di chi lo ha scoperto e seguito fin dall’inizio. In ogni caso, la sua rilevanza continua a crescere nel panorama attuale.

Alisson Santos, si parla tanto di lui ovviamente. Ha già segnato due gol e ora tutti si aspettano che il club eserciti il diritto di riscatto con lo Sporting Lisbona. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Oggi è già domani: Alisson scatta e segna, Hojlund segna e scatta. E prima o poi, a tempo debito, scatteranno anche i riscatti. Il Napoli ha il diritto e l’obbligo, ma soprattutto l’intenzione di investire su due calciatori di 23 anni che stanno arricchendo il presente di calcio e dovranno farlo anche in futuro: oggi e domani, appunto. Ali il brasiliano è stato presentato come una scommessa e invece è un’intuizione del ds Manna: a gennaio non si parlava che dell’addio anticipato di Lang mentre ora non si parla che di Santos il bahiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson Santos è stata un’intuizione di Manna, non una scommessa (Corsport)

Articoli correlati

Alisson Santos si rivela una bella intuizione di mercatoCorSport: non aveva mai giocato titolare una partita di campionato con lo Sporting.

Leggi anche: Alisson Santos fino a due anni fa giocava in Serie C brasiliana, lo Sporting Lisbona l’ha preso come una “scommessa”

Tutto quello che riguarda Alisson Santos

Temi più discussi: Il vento di Carcavelos, mamma Aldia e... Alle origini di Alisson Santos; Altro goal e dribbling fulminanti: Alisson Santos ha già conquistato il Maradona, il Napoli si gode un grande colpo; Alisson Santos continua a stupire e il Napoli vuole acquistarlo in giugno; Napoli-Torino 2-1, venerdì Santos: Alisson e Elmas stendono i granata ?.

L’intuizione Alisson Santos strega Napoli: umiltà, gol e un riscatto tentatoreNessuna fretta per il riscatto, il Napoli valuta Santos fino a fine stagione: le ultime sul piano stilato dalla dirigenza partenopea ... gonfialarete.com

Alisson Santos continua a stupire e il Napoli vuole acquistarlo in giugnoGli è bastato poco per conquistare il Maradona. Il dna è quello del talento puro. Chi frequenta Fuorigrotta ha da sempre un debole per chi è bravo a saltare l’uomo mostrando grande tecnica. Alisson Sa ... napoli.repubblica.it

Ancelotti pensa ad Alisson Santos per il Mondiale AS fa sapere che in queste settimane un gruppo di scout del Brasile ha seguito diversi calciatori in vista della Coppa del Mondo Tra di essi, spiccherebbe proprio l'attaccante azzurro: insomma, un altro m - facebook.com facebook

In Portogallo si mangiano le mani per Alisson #Santos: "Da sconosciuto a stella dei Mondiali". E il #Napoli gode x.com