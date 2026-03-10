Alisson Santos è stata un’intuizione di Manna non una scommessa Corsport

Alisson Santos è al centro di numerosi discorsi, attirando l’attenzione dei media. La sua presenza nel mondo dello sport ha suscitato interesse e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La sua figura viene spesso associata a decisioni e strategie di chi lo ha scoperto e seguito fin dall’inizio. In ogni caso, la sua rilevanza continua a crescere nel panorama attuale.

Alisson Santos, si parla tanto di lui ovviamente. Ha già segnato due gol e ora tutti si aspettano che il club eserciti il diritto di riscatto con lo Sporting Lisbona. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Oggi è già domani: Alisson scatta e segna, Hojlund segna e scatta. E prima o poi, a tempo debito, scatteranno anche i riscatti. Il Napoli ha il diritto e l’obbligo, ma soprattutto l’intenzione di investire su due calciatori di 23 anni che stanno arricchendo il presente di calcio e dovranno farlo anche in futuro: oggi e domani, appunto. Ali il brasiliano è stato presentato come una scommessa e invece è un’intuizione del ds Manna: a gennaio non si parlava che dell’addio anticipato di Lang mentre ora non si parla che di Santos il bahiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

