Elkann chiama Spalletti | cosa si sono detti i due dopo la vittoria della Juventus in casa del Sassuolo Il retroscena

Dopo la recente vittoria della Juventus contro il Sassuolo, Elkann ha contattato Spalletti per congratularsi con lui. La conversazione ha evidenziato la stima della proprietà nei confronti del lavoro del tecnico, considerato ormai vicino alla firma del rinnovo contrattuale. Questo episodio sottolinea l’armonia tra club e allenatore, confermando l’intenzione di proseguire insieme anche nella prossima stagione.

Elkann chiama Spalletti, dopo la vittoria col Sassuolo arriva la telefonata della proprietà: stima per il lavoro svolto, la firma sul rinnovo è una formalità. La Juve torna dalla trasferta in Emilia non solo con tre punti fondamentali per la classifica, ma con una rinnovata certezza sulla solidità del proprio progetto tecnico. Subito dopo il convincente successo ottenuto al Mapei Stadium contro il Sassuolo, infatti, è andato in scena un contatto diretto di altissimo profilo che profuma di investitura ufficiale. Luciano Spalletti, che sta plasmando con pazienza la nuova identità tattica della squadra, ha ricevuto una telefonata personale da John Elkann. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Elkann chiama Spalletti: cosa si sono detti i due dopo la vittoria della Juventus in casa del Sassuolo. Il retroscena Leggi anche: Spalletti Elkann, telefonata dopo Sassuolo Juve: cosa si son detti e qual è la posizione al momento sul rinnovo dell’allenatore Leggi anche: Conte Spalletti, spunta un nuovo retroscena: cosa si sono detti al termine della partita del Maradona La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Juventus, Pedullà: ‘Si vuole blindare Spalletti, telefonata di Elkann al tecnico’ - Alfredo Pedullà ha spiegato che la volontà della Juventus è quella di blindare Luciano Spalletti con un nuovo contratto ... it.blastingnews.com

Juve, Elkann: 'Un allenatore esperto come Spalletti deve portare questa squadra a vincere' - In occasione della presentazione della partnership tra Stellantis e la Fondazione Milano Cortina, il CEO di Exor John Elkann è tornato a parlare della Juventus, sottolineando come il club bianconero ... it.blastingnews.com

Elkann: “Spalletti deve portare la squadra alla vittoria. Siamo aperti a chi ama la Juventus” - Il presidente della holding Exor, John Elkann, è intervenuto ai a margine della presentazione della partnership del gruppo auto con Milano Cortina La Juventus cerca di risollevarsi con Luciano ... gianlucadimarzio.com

Quel video di John Elkann è pieno di simboli. La panchina, il luogo dove tutto è cominciato (anche se non c'erano ancora gli Agnelli), la data di fondazione, la memoria chiamata a raccolta come una vecchia fotografia tirata fuori dal cassetto. Il numero uno di E - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.