Kennedy | arriva la versione americana di The Crown su Netflix con Michael Fassbender

Netflix sta sviluppando una serie biografica sulla famiglia Kennedy, con Michael Fassbender nel ruolo principale. La produzione, attualmente in corso a Londra, offrirà una narrazione dettagliata della storia di questa influente famiglia statunitense. La serie si propone di approfondire gli eventi e i personaggi chiave che hanno segnato la loro vicenda, offrendo agli spettatori un’analisi accurata e sobria di un capitolo importante della storia americana.

Netflix racconterà la storia dei Kennedy in una serie biopic con protagonista Michael Fassbender. Le riprese sono attualmente in corso a Londra. Dopo il successo di "The Crown", la piattaforma di streaming ha deciso di raccontare la storia di quella che viene considerata la "familgia reale.

