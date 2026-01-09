Kennedy | arriva la versione americana di The Crown su Netflix con Michael Fassbender

Da today.it 9 gen 2026

Netflix sta sviluppando una serie biografica sulla famiglia Kennedy, con Michael Fassbender nel ruolo principale. La produzione, attualmente in corso a Londra, offrirà una narrazione dettagliata della storia di questa influente famiglia statunitense. La serie si propone di approfondire gli eventi e i personaggi chiave che hanno segnato la loro vicenda, offrendo agli spettatori un’analisi accurata e sobria di un capitolo importante della storia americana.

Netflix racconterà la storia dei Kennedy in una serie biopic con protagonista Michael Fassbender. Le riprese sono attualmente in corso a Londra. Dopo il successo di “The Crown”, la piattaforma di streaming ha deciso di raccontare la storia di quella che viene considerata la “familgia reale. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

