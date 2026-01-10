Hannibal Ridley Scott riesce a tenere alto lo standard spettacolare

HANNIBAL Sky Suspense ore 23. Con Anthony Hopkins, Julianne Moore e Giancarlo Giannini. Regia di Ridley Scott. Produzione Usa 2001. Durata: 2 ore LA TRAMA È il seguito del "Silenzio degli innocenti". Dino De Laurentiis che deteneva i diritti del personaggio di Hannibal the cannibal non poteva resistere alla tentazione del sequel. Hannibal è riuscito a sfuggire alla giustizia americana e ora vive in incognito a Firenze. Ma un poliziotto fiorentino sospetta di lui. Hannibal gli fa fare la fine dei suoi antenati buttandolo dalla finestra. PERCHÈ VEDERLO Perché Ridley Scott pur lavorando su commissione riesce a tenere alto il suo standard spettacolare (l'ambientazione fiorentina aiuta molto). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

