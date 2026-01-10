HANNIBAL Sky Suspense ore 23. Con Anthony Hopkins, Julianne Moore e Giancarlo Giannini. Regia di Ridley Scott. Produzione Usa 2001. Durata: 2 ore LA TRAMA È il seguito del "Silenzio degli innocenti". Dino De Laurentiis che deteneva i diritti del personaggio di Hannibal the cannibal non poteva resistere alla tentazione del sequel. Hannibal è riuscito a sfuggire alla giustizia americana e ora vive in incognito a Firenze. Ma un poliziotto fiorentino sospetta di lui. Hannibal gli fa fare la fine dei suoi antenati buttandolo dalla finestra. PERCHÈ VEDERLO Perché Ridley Scott pur lavorando su commissione riesce a tenere alto il suo standard spettacolare (l'ambientazione fiorentina aiuta molto). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Hannibal", Ridley Scott riesce a tenere alto lo standard spettacolare

Leggi anche: Alien 5, Sigourney Weaver: "Cancellato perché Ridley Scott è diventato 'possessivo'"

Leggi anche: Favino: "Sinner-Alcaraz come un film di Ridley Scott. Zverev sarebbe un gran cattivo al cinema"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Hannibal su Sky Cinema Suspence.

Dal visionario regista Ridley Scott (Alien, Blade Runner), 'The Dog Stars' arriverà nelle sale il 28 agosto 2026 distribuito dalla 20th Century Studios. Basato sul romanzo del 2012 di Peter Heller, questo thriller post-apocalittico è stato scritto da Mark L. Smit - facebook.com facebook