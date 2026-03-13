Alexander Zverev ha stabilito un nuovo record in vista della semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, dove affronterà Jannik Sinner. Zverev si prepara alla sfida dopo aver raggiunto questa fase del torneo, mentre Sinner si avvia a sfidare l’avversario tedesco nelle prossime ore. La partita tra i due si svolgerà negli Stati Uniti, presso il torneo californiano.

Sarà Alexander Zverev, quindi, l’avversario di Jannik Sinner in occasione delle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti). Il tennista tedesco, infatti, si è sbarazzato senza problemi del francese Arthur Fils con un secco 6-2 6-3, mentre il nostro portacolori ha fatto addirittura meglio, rifilando un 6-1 6-2 al padrone di casa Learner Tien. Pratiche archiviate in fretta e furia, quindi, per i due giocatori che si scontreranno per contendersi l’accesso alla finale del torneo soprannominato “Tennis Paradise”. Per il classe 1997 è arrivato anche un traguardo decisamente importante dato che è entrato in un club decisamente importante ovvero quello dei giocatori in grado di raggiungere la semifinale in tutti e nove i Masters 1000. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zvererv centra un record e si carica per la sfida con Sinner: “Lui e Alcaraz stanno dominando ma…”

