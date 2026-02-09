Jannik Sinner Djokovic lo umilia | Lui e Alcaraz? Sì forti ma

Novak Djokovic non ha risparmiato parole. In un’intervista, il campione serbo ha detto che Sinner e Alcaraz sono forti, ma non sono ancora ai livelli dei Big Three. Djokovic ha anche lasciato intendere che il loro talento non basta ancora per dominare il circuito come hanno fatto Federer, Nadal e Djokovic stesso. Le sue parole su Sinner sono chiare: “Lui e Alcaraz? Sì, forti, ma...” Una frase che lascia spazio a molti dubbi sul futuro del tennis.

In una lunga intervista, Novak Djokovic ha espresso un giudizio netto sul presente e sul futuro del tennis maschile, riconoscendo il talento di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ma ponendo un netto confine rispetto all'era dei Big Three.Il serbo, 38 anni e ancora competitivo ai massimi livelli (reduce da exploit come la semifinale o finale all'Australian Open 2026), ha definito Sinner e Alcaraz "giocatori fantastici, davvero eccezionali". Ha aggiunto: "Sono sicuro che domineranno il tennis per molti anni. Li vedremo per tanto tempo al vertice". Ha elogiato le loro qualità, il tennis spettacolare e la capacità di attrarre nuovo pubblico, riconoscendo che rappresentano il futuro dello sport. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Novak Djokovic riconosce Sinner e Alcaraz come i giocatori più forti del momento, ma sottolinea la sua determinazione a competere ad alti livelli.

Durante gli Australian Open, i conduttori del podcast Pod Laver Arena hanno sollevato una domanda provocatoria: chi preferirebbe eliminare, Nick Kyrgios o Kim Jong-un? La discussione mette in luce le differenze tra il tennista italiano Jannik Sinner e le figure pubbliche menzionate, suscitando riflessioni sulla percezione pubblica e sui confronti tra personalità sportive e politiche.

