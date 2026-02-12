Blitz nelle cantine Aler Due occupanti abusivi fermati dagli agenti

La polizia locale ha effettuato un blitz nelle cantine di proprietà Aler. Due persone sono state trovate a occupare abusivamente gli spazi e sono state subito fermate. Uno dei due, nel tentativo di scappare, ha provato ad aggredire un agente, ma è stato bloccato sul posto. Gli agenti hanno quindi sgomberato le cantine e portato a termine l’intervento senza ulteriori problemi.

Continua l'opera promossa da Aler e Polizia locale per riportare la legalità nel quartiere popolare, liberare case e cantine occupate abusivamente e portare alla luce casi di subaffitto. Ieri mattina, durante un regolare servizio di controllo nel quartiere, una pattuglia della Polizia locale è stata fermata da due cittadini che hanno segnalato l'anomala presenza di alcune persone all'interno delle cantine di uno dei palazzi della zona.

