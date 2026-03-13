Alcune amiche hanno tentato di sedurre mio marito quando eravamo in crisi Garko? Ero così sexy da convincere anche gli ‘indecisi' | così Manuela Arcuri

Manuela Arcuri ha dichiarato che alcune amiche hanno tentato di sedurre suo marito durante un periodo difficile per la coppia. Ha aggiunto che si sentiva molto sicura di sé, tanto da attrarre anche chi era indeciso. La attrice ha raccontato di aver vissuto un momento complicato, che ha portato alla separazione dal marito circa sette mesi fa, e ha riferito di essere ora in fase di recupero.

“È stato il periodo più brutto della mia vita. Ma ne sto uscendo”. Manuela Arcuri parla della separazione dal marito Giovanni di Gianfrancesco, avvenuta 7 mesi fa. L’attrice ha firmato “un accordo di separazione consensuale, evitando i tribunali. Nostro figlio Mattia non ci ha mai sentiti litigare, sembra sereno. È stato difficile ‘mascherare’ il dolore, ma credo di avercela fatta”, spiega al settimanale Oggi. Il tradimento. Arcuri, come aveva già fatto settimana scorsa nel salotto di Verissimo, spiega i motivi che hanno portato lei e l’ex consorte a dirsi addio: “ La passione è sbiadita, il desiderio finito. E questo ci ha distratto: non sei più attento alle esigenze dell’altro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

