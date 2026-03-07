Le amiche le hanno rubato il marito | Manuela Arcuri distrutta a Verissimo la verità che sconvolge

Manuela Arcuri è stata ospite di Verissimo, dove ha raccontato di aver scoperto che alcune sue amiche del cuore si sono avvicinate al marito durante un periodo difficile. La attrice ha spiegato di essere stata tradita da persone a lei molto vicine, mentre la verità sulle relazioni tra le amiche e il coniuge sta facendo molto discutere online.

Manuela Arcuri a Verissimo: separazione confermata, la verità sui tradimenti e la vacanza a Dubai con Giovanni Di Francesco Manuela Arcuri torna al centro del gossip italiano con una confessione che ha lasciato il pubblico di Verissimo senza parole. L'attrice, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, ha confermato ufficialmente la separazione da Giovanni Di Francesco e ha svelato retroscena inaspettati: non un tradimento romantico, ma qualcosa di molto più doloroso. Una pugnalata alle spalle da parte delle amiche più care.

Manuela Arcuri a Verissimo conferma la separazione dal marito: “Tradita dalle amiche”Dopo mesi di indiscrezioni e voci di corridoio, Manuela Arcuri ha ufficialmente confermato la separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco.

Manuela Arcuri racconta la separazione dal marito: “Ci siamo dati per scontati, tradita dalle amiche che lo hanno cercato”Manuela Arcuri a Verissimo racconta la separazione dal marito Giovanni: "Ci siamo dati troppo per scontati".

