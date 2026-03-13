Alcaraz nervosismo con un giornalista | Perché dovrei preoccuparmi?

Alcaraz, in gara a Indian Wells, si è mostrato nervoso durante un'intervista, rispondendo con tono seccato a un giornalista che gli chiedeva perché dovesse preoccuparsi. Il tennista spagnolo ha recentemente superato Cameron Norrie nei quarti di finale, conquistando così l'accesso alla semifinale del Masters 1000. Ora si prepara per affrontare Daniil Medvedev nella prossima sfida del torneo.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz 'nervoso' a Indian Wells. Il tennista spagnolo ha festeggiato l'accesso alla semifinale del Masters 1000 battendo il britannico Cameron Norrie nei quarti ed è ora atteso dalla sfida a Daniil Medvedev nel penultimo atto del torneo. In conferenza stampa però Alcaraz ha mostrato un velato, ma neanche troppo, nervosismo quando un giornalista gli ha chiesto se fosse preoccupato dall'ascesa di Joao Fonseca, che ha impegnato Sinner negli ottavi di Indian Wells, con l'azzurro che è riuscito a batterlo a fatica con un doppio tie break. "Perché dovrei essere preoccupato?", ha risposto stizzito Alcaraz, "ho guardato un po' della loro partita. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

