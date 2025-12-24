Ferrero | Soffro ancora penso ad Alcaraz ogni giorno Allenare Sinner? È una cosa su cui dovrei riflettere

Il quotidiano spagnolo intervista Juan Carlos Ferrero ex allenatore di Carlos Alcaraz, i due hanno improvvisamente e clamorosamente rotto da qualche settimana. Tutti gli appassionati di sport, e non solo quelli di tennis, si chiedono cosa sia successo che li abbia spinti a smettere di lavorare insieme. «Beh, tutto sembrava andare bene. È vero che quando finisce un anno, certe cose devono essere riviste riguardo ai contratti. E come per qualsiasi nuovo contratto, guardando all'anno successivo, c'erano alcune cose su cui non eravamo d'accordo. Come per tutti i contratti, una parte tira in una direzione e l'altra in un'altra.

