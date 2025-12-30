ad avellino la festa dei trattori che unisce grandi e piccoli

Ad Avellino, il 4 gennaio 2026, si svolge la Festa dei Trattori, un evento che coinvolge persone di tutte le età. A partire dalle 18.00, piazza Kennedy (ex Piazza Macello) si trasforma in un luogo di incontro, con luci e musica. Un’occasione per condividere la tradizione agricola e vivere un momento di convivialità nel centro della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 4 gennaio 2026, a partire dalle ore 18.00, piazza Kennedy (ex Piazza Macello) ad Avellino si trasformerà in un grande spazio di festa, luci e musica. Un evento pensato per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, dove la campagna incontra la città in un clima di gioia e condivisione. Il Comitato Agricoltori Avellinesi M.V.S., che aderisce alCoordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani – #COAPI, organizza una serata speciale in cui i protagonisti saranno i trattori illuminati, simbolo del lavoro agricolo e della vita delle nostre comunità. Attraverso suggestive riprese con drone, i mezzi agricoli formeranno il 2025, che verrà simbolicamente sostituito dal 2026, per salutare insieme il nuovo anno con un messaggio di speranza e partecipazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

