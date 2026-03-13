Il ciclo di webinar 'Lezioni d'Europa 2026' inizia il 19 marzo a Firenze. L'evento, rivolto a chiunque sia interessato, è promosso dalla presidenza della commissione Politiche europee e relazioni internazionali del Consiglio regionale della Toscana, rappresentata dalla consigliera Irene Galletti. La serie di incontri si svolgerà nel corso di tutta la primavera, coinvolgendo diversi relatori e temi legati all'Europa.

Firenze, 13 marzo 2026 - Al via il 19 marzo il ciclo di webinar 'Lezioni d'Europa 2026'. L'iniziativa, aperta a tutti, è sostenuta dalla presidenza della commissione Politiche europee e relazioni internazionali del Consiglio regionale della Toscana nella persona della consigliera Irene Galletti. Tra i soggetti promotori anche l'Università per Stranieri di Siena, e i comuni di Chiusi (Siena) e Pratovecchio Stia (Arezzo). "Ho scelto di aderire e sostenere questo ciclo di incontri in qualità di presidente della commissione Politiche europee e relazioni internazionali - ha spiegato Galletti - perché sono convinta che, oggi più che mai, sia necessario ricondurre il tema europeo alla concretezza della vita quotidiana delle persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via il ciclo di webinar 'Lezioni d'Europa 2026'

Articoli correlati

Arti sceniche, al Teatro Comandini il ciclo di lezioni guidate da Claudia CastellucciSi è aperto, al Teatro Comandini di Cesena, il programma di residenze artistiche Catalysi della compagnia Societas mprontato allo studio, alla...

Ciclo di 5 webinar. Intelligenza Artificiale per l’amministrazione scolastica: strumenti e strategie per semplificare il lavoroUn corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizzazione delle attività amministrative delle scuole.

How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights

Tutto quello che riguarda Al via il ciclo di webinar 'Lezioni...

Temi più discussi: Al via dal 24 marzo il quinto ciclo del Corso di Difesa Personale Femminile.; Al via il ciclo di webinar 'Lezioni d'Europa 2026'; Ciclo di Webinar Lezioni d'Europa 2026: 8 incontri gratuiti per ripensare il futuro dell'UE. Dal 19 marzo al 14 maggio 2026; Risorgimento, al via ciclo seminari universitari.

Metodo Globale di Autodifesa: al via il ciclo formativo alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di FinanzaPresso la Scuola della Guardia di Finanza dell’Aquila si stanno svolgendo le lezioni del corso formativo di difesa personale ... laquilablog.it

Montevarchi, al via il ciclo di lezioni di Storia dell’Arte con Il pensiero nell’arteArezzo, 13 febbraio 2026 – Giovedì 19 febbraio alle ore 9.15, presso la Ginestra Fabbrica della Conoscenza, nella sala della Filanda di Montevarchi, prenderà il via l’evento Il pensiero nell’arte, ... lanazione.it

Oggi per voi, in anteprima a DIDACTA: una lezione per parlare di pace e di guerra, partendo dalle Indicazioni Nazionali rilasciate dal Ministero. PADIGLIONE CAVANIGLIA STAND H37. Mi trovate lì a partire dalle 10! È questo il significato profondo delle lezioni - facebook.com facebook

Ceccon, dopo la protesta la piscina cambia orari: basta allenamenti durante le lezioni di aquagym x.com