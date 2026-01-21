Arti sceniche al Teatro Comandini il ciclo di lezioni guidate da Claudia Castellucci

Al Teatro Comandini di Cesena è iniziato il ciclo di lezioni sulle arti sceniche, guidato da Claudia Castellucci. L’iniziativa, parte delle residenze artistiche Catalysi della compagnia Societas, si concentra su studio, creazione e sperimentazione di opere nel contesto teatrale. Un’occasione per approfondire le pratiche e le metodologie legate alla scena, con un approccio professionale e rigoroso.

Si è aperto, al Teatro Comandini di Cesena, il programma di residenze artistiche Catalysi della compagnia Societas mprontato allo studio, alla realizzazione e alla messa in prova di opere che riguardano il contesto scenico. Sono state fino a ora selezionate, dalla commissione composta da Claudia.

