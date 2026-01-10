Ciclo di 5 webinar Intelligenza Artificiale per l’amministrazione scolastica | strumenti e strategie per semplificare il lavoro

Il ciclo di 5 webinar “Intelligenza Artificiale per l’amministrazione scolastica” offre strumenti e strategie pratiche per semplificare le attività amministrative delle scuole. Organizzato da Orizzonte Scuola SRL e SO.GE.S SRL in collaborazione con Yellow Tech, il corso approfondisce l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nel settore scolastico, fornendo spunti utili per ottimizzare i processi e migliorare l’efficienza gestionale.

Corso a cura di Orizzonte Scuola SRL e SO.GE.S SRL, in collaborazione con Yellow Tech. Descrizione del corso Un corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell'Intelligenza Artificiale nell'ottimizzazione delle attività amministrative delle scuole. Attraverso esempi concreti e strumenti operativi, il percorso accompagna il personale amministrativo nella scoperta di come l'IA possa rendere più efficienti

