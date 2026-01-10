Parte Caleidoscopi il nuovo ciclo di residenze artistiche di Astràgali teatro

Parte “Caleidoscopi”, il nuovo ciclo di residenze artistiche di Astràgali Teatro, offre a attori e attrici italiani e internazionali l’opportunità di approfondire la propria poetica attraverso un percorso di ricerca e confronto. Da gennaio a marzo, il progetto mira a favorire lo sviluppo creativo e l’incontro tra diverse sensibilità teatrali, sostenendo il dialogo e la crescita artistica in un contesto stimolante e collaborativo.

Astràgali Teatro dà ufficialmente il via a “Caleidoscopi”, il nuovo progetto di Residenze Artistiche in cui, da gennaio a marzo, attori e attrici invitati dall’Italia e dall’estero hanno l’occasione di approfondire la loro poetica e la loro traiettoria artistica in un percorso di ricerca in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Mostruosità femminile e Idrofemminismo nel nuovo ciclo di residenze artistiche: al via ad Alta Marea Public Program Leggi anche: Residenze artistiche, premiato il progetto di Masque teatro: arrivano i fondi dalla Regione Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Parte Caleidoscopi, il nuovo ciclo di residenze artistiche di Astràgali Teatro; FILIPPO PERBELLINI & FRANCESCO MONTISANO ORCHESTRA: da oggi in radio il nuovo singolo “My Favorite Things”; All’Istituto “Del Prete – Falcone” la formazione diventa progetto di vita; Defender Giovinazzo C5-Itria, Piscitelli: «Ripartire subito con il piede giusto». Parte “Caleidoscopi”, il nuovo ciclo di residenze artistiche di Astràgali Teatro - Astràgali Teatro dà ufficialmente il via a "Caleidoscopi", il nuovo progetto di Residenze Artistiche in cui, da gennaio a marzo, attori e attrici invitati ... corrieresalentino.it

Parte “Caleidoscopi”, il nuovo ciclo di residenze artistiche di Astràgali Teatro Da gennaio a marzo, la Compagnia teatrale ospita attori e attrici internazionali che approfondiranno il loro percorso artistico restituendo alla comunità una performance finale Astràga - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.