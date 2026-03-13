Aiuola dissestata e pericolosa l' asfalto sprofonda sempre più

Nella zona delle Poste Centrali, nella parte alta di Via Guido Monaco all'incrocio con via Garibaldi, un'aiuola dissestata rappresenta un rischio per chi passa di lì. L'asfalto si sta sprofondando progressivamente, e l'albero che un tempo la verdeggiava non c'è più. La situazione, evidente, preoccupa i passanti e i pedoni che ogni giorno transitano in quella zona.

L'albero non c'è più e l'aiuola si sta trasformando in un pericolo per i pedoni, per i passanti. Siamo nella zona delle Poste Centrali, nella parte alta di Via Guido Monaco, all'incrocio con via Garibaldi. La segnalazione arriva dopo che alcuni cittadini sono caduti rovinosamente finendo incastrati tra i pezzi di asfalto e le radici. L'avvallamento nel frattempo sta diventando sempre più grande, indecoroso per un punto del centro storico della città e rischioso soprattutto per chi ci passa a piedi. Oltretutto si trova davanti all'ingresso del negozio di fototessere, il primo a esserne danneggiato.

