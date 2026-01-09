Torrione sprofonda asfalto | comune chiude area

L'amministrazione comunale di Salerno ha deciso di chiudere temporaneamente un'area di sosta nel parcheggio di via Carrella, a causa di un problema strutturale. La decisione, presa giovedì 8 gennaio, mira a garantire la sicurezza degli utenti e a prevenire eventuali rischi legati al deterioramento dell’asfalto. La chiusura resterà in vigore fino a quando non saranno completati gli interventi di messa in sicurezza.

L'amministrazione comunale di Salerno ha proceduto, dal pomeriggio di ieri, giovedì 8 gennaio, alla chiusura di un'area per la sosta delle automobili situata nel parcheggio di via Carrella. La zona, gestita da Salerno Mobilita, da ieri in parte interdetta, si trova nei pressi dell'ingresso posteriore di accesso al Grand hotel Salerno. La chiusura, delimitata attraverso dei nastri che impediscono il passaggio ai veicoli, è stata motivata dal cedimento del manto stradale. Un vistoso avvallamento che ha spinto il Comune di Salerno per precauzione a evitare la sosta ed il passaggio delle vetture in attesa di ulteriori verifiche e approfondimenti.

