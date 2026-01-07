Ciclabile dissestata e pericolosa Ecco 520mila euro per sistemarla

Una parte della Ciclovia adriatica presenta condizioni di degrado e dissesto, mettendo a rischio la sicurezza dei ciclisti. Per intervenire e migliorare la situazione, sono stati stanziati 520mila euro destinati alla sistemazione di circa 520 metri di tracciato. Questo intervento mira a ripristinare l’integrità della pista e garantire un percorso più sicuro per tutti gli utenti.

Pista ciclabile dissestata, alcuni tratti della Ciclovia adriatica sono ridotti in condizioni tali da risultare addiritura pericolosi per i ciclisti che la percorrono. per questo sono stati stanziati 520mila euro per interventi di sistemazione, finanziati mediante fondi regionali. Il progetto del Comune prevede la manutenzione straordinaria del percorso che costeggia tutto il lungomare cittadino e interessa anche l’ingresso della ciclabile del Chienti. Si sviluppa dal fiume fino al litorale nord e le lavorazioni principali riguardano la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, il ripristino di alcuni tratti del piano viario, il rifacimento delle recinzioni danneggiate, dei parapetti del ponte sul fosso Trabocco, l’istallazione di totem informativi, la realizzazione di spazi sosta per biciclette con rastrelliere e con colonnine funzionali alla ricarica elettrica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclabile dissestata e pericolosa. Ecco 520mila euro per sistemarla Leggi anche: "Via Valle Isola troppo pericolosa. Servono luci e una pista ciclabile" Leggi anche: Nel mirino la ciclabile "senza senso". Pista pericolosa esposta al traffico Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ciclabile dissestata e pericolosa. Ecco 520mila euro per sistemarla. Ciclabile dissestata e pericolosa. Ecco 520mila euro per sistemarla - Pista ciclabile dissestata, alcuni tratti della Ciclovia adriatica sono ridotti in condizioni tali da risultare addiritura pericolosi per i ... ilrestodelcarlino.it

Ciclabile Tor Vergata tra asfalto sconnesso e cordoli mancanti. Gli universitari: "Pericolosa, il percorso si interrompe" - Cordoli mancanti, asfalto sconnesso e rattoppato, scarsa illuminazione e parcheggi selvaggi. romatoday.it

Nel mirino la ciclabile "senza senso". Pista pericolosa esposta al traffico - Una pista ciclabile che ai più sembra "senza senso", tracciata sull’asfalto senza alcuna protezione, che ha ristretto in modo improponibile le carreggiate e che, paradossalmente, per un tratto corre ... ilgiorno.it

Per fortuna che Curno è capofila della Ciclovia dei Colli e del Brembo, con tanto di taglio del nastro in pompa magna. Ma con quelle transenne sulla ciclabile che fiancheggia la Briantea come fanno i cicloamatori a pedalare - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.