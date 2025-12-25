Milano – La tradizione del “Natale tra gli ultimi” per l’arcivescovo di Milano si è rinnovata anche oggi, 25 dicembre 2025. Poche ore, di fatto, dopo la Messa di mezzanotte in Duomo, monsignor Mario Delpini ha fatto visita ai detenuti del carcere di Bollate, celebrando la funzione religiosa natalizia davanti a chi è ospite della casa circondariale e a chi ci lavora ogni giorno. Alle 11 l'arcivescovo è tornato in Duomo per presiedere il Pontificale di Natale. Sempre in Duomo alle 16.30 i Secondi Vespri Pontificali, a concludere la giornata liturgica solenne. MILAON - 25122017 - MESSA DI NATALE 2017 CON VESCOVO DELPINI - FOTO FASANINEWPRESS Il pranzo all’Opera Cardinal Ferrari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Natale tra gli ultimi di monsignor Delpini: il pranzo tra i 250 ospiti della mensa dell’Opera Cardinal Ferrari

Leggi anche: Monsignor Delpini in viaggio tra gli oratori alluvionati: “Colpito dai danni e dalla generosità. Si piange su disastri, ma si rinasce”

Leggi anche: Imparare a "fare Natale”: l'omelia di Delpini e il "male della banalità" tra presunzioni, capricci e risentimenti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

«Il nostro Natale è mostrare che Dio è vicino»; Il Natale dell’arcivescovo Mario Delpini: la visita al carcere di Bollate, la Messa in Duomo e la partenza per lo Zambia; Natale, l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini in partenza per lo Zambia; Messa di Natale 2025 nel Duomo di Milano.

Il Natale tra gli ultimi di monsignor Delpini: il pranzo tra i 250 ospiti della mensa dell’Opera Cardinal Ferrari - Dopo le messe al carcere di Bollate e in Duomo e prima della partenza per lo Zambia, l’arcivescovo di Milano ha voluto rinnovare l’ormai tradizionale appuntamento in via Boeri dove convivialità e soli ... msn.com