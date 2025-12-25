Il Natale tra gli ultimi di monsignor Delpini | il pranzo tra i 250 ospiti della mensa dell’Opera Cardinal Ferrari
Milano – La tradizione del “Natale tra gli ultimi” per l’arcivescovo di Milano si è rinnovata anche oggi, 25 dicembre 2025. Poche ore, di fatto, dopo la Messa di mezzanotte in Duomo, monsignor Mario Delpini ha fatto visita ai detenuti del carcere di Bollate, celebrando la funzione religiosa natalizia davanti a chi è ospite della casa circondariale e a chi ci lavora ogni giorno. Alle 11 l'arcivescovo è tornato in Duomo per presiedere il Pontificale di Natale. Sempre in Duomo alle 16.30 i Secondi Vespri Pontificali, a concludere la giornata liturgica solenne. MILAON - 25122017 - MESSA DI NATALE 2017 CON VESCOVO DELPINI - FOTO FASANINEWPRESS Il pranzo all’Opera Cardinal Ferrari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
