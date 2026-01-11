Ah! Comedy Night Una serata da ridere

Un gruppo di amici. Una squadra affiatata con un unico obiettivo: la risata. Fin dal titolo. Che mica si può troppo fraintendere " Ah! Comedy Night ", format firmato da Giovanni D’Angella, che come al solito si ritaglia anche il ruolo da presentatore della serata, lunedì al Manzoni. Appuntamento molto amato. Di musica e comicità. Dove si ascoltano i monologhi di una manciata di stand-up comedian intervallati da un repertorio di canzoni conosciute da tutti. E infatti il karaoke in platea é dietro l’angolo. Il resto sul palco. In compagnia di Loris Fabiani "Lunanzio", l’ex dei Cavalli Marci Andrea Di Marco, la protagonista di "Belli dentro" Alessandra Ierse, il seguitissimo Alessandro Bianchi, Chiara Anicito con il suo personaggio di Cammela. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

