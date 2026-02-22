Cagliari Lazio 0-0 Ah se avessi scommesso sul risultato…

Un pareggio senza reti tra Cagliari e Lazio deriva dalla mancanza di occasioni chiare da rete. La partita si è giocata in un clima teso, con entrambe le squadre che hanno faticato a trovare spazi nell’area avversaria. La Lazio ha tentato di imporre il proprio ritmo, ma la difesa del Cagliari ha retto bene. Alla fine, il risultato riflette l’equilibrio tra le forze in campo e le poche opportunità create. La sfida proseguirà con altri incontri.

Comincio a preoccuparmi. Contro l'Atalanta previdi la sconfitta per due a zero e addirittura il nome del goleador Zalewski, oggi dopo il primo minuto me ne sono uscito con la profezia "finisce zero a zero". Che ne dite, mi conviene aprire un conto in qualche agenzia online di calcio-scommesse? A Cagliari s'è visto sùbito che la partita sarebbe finita come è cominciata. No, niente squadre rinunciatarie, la vittoria avrebbe fatto comodo a tutte e due, al Cagliari per allontanarsi ancora un po' dalla zona retrocessione, alla Lazio per ancora sperare (o sognare) di raggiungere la zona Europa. È andata così.