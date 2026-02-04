Agricoltura mobilitazione permanente per difendere imprese e filiera

Questa mattina a Perugia si è tenuto un incontro tra i dirigenti di Coldiretti Umbria. Oltre 40 presidenti di sezione hanno discusso di come rafforzare la mobilitazione permanente per proteggere il settore agricolo. L’obiettivo è difendere le imprese, valorizzare le filiere locali e mettere il territorio al centro delle strategie politiche. La mobilitazione continua per garantire un futuro più stabile alle aziende agricole della regione.

Rafforzamento della " mobilitazione permanente " a tutela del settore primario, difesa del reddito delle imprese agricole, valorizzazione delle filiere locali, con il territorio come centro delle strategie politiche: questi alcuni dei temi dell'incontro della dirigenza di Coldiretti Umbria che si è tenuto a Perugia, alla presenza di oltre 40 presidenti di sezione dell'organizzazione agricola. Al centro del confronto - riferisce Coldiretti - le principali criticità che gravano oggi sul settore primario: l'aumento dei costi di produzione, i prezzi all'origine spesso non remunerativi, le distorsioni del mercato legate alle importazioni selvagge e agli accordi commerciali che non garantiscono reciprocità, fino alle conseguenze negative di alcune scelte europee che rischiano di allontanare l'Unione dalle esigenze reali di cittadini ed imprese.

