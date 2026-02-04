Agricoltura mobilitazione permanente per difendere imprese e filiera

Da lanazione.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Perugia si è tenuto un incontro tra i dirigenti di Coldiretti Umbria. Oltre 40 presidenti di sezione hanno discusso di come rafforzare la mobilitazione permanente per proteggere il settore agricolo. L’obiettivo è difendere le imprese, valorizzare le filiere locali e mettere il territorio al centro delle strategie politiche. La mobilitazione continua per garantire un futuro più stabile alle aziende agricole della regione.

Rafforzamento della " mobilitazione permanente " a tutela del settore primario, difesa del reddito delle imprese agricole, valorizzazione delle filiere locali, con il territorio come centro delle strategie politiche: questi alcuni dei temi dell’incontro della dirigenza di Coldiretti Umbria che si è tenuto a Perugia, alla presenza di oltre 40 presidenti di sezione dell’organizzazione agricola. Al centro del confronto - riferisce Coldiretti - le principali criticità che gravano oggi sul settore primario: l’aumento dei costi di produzione, i prezzi all’origine spesso non remunerativi, le distorsioni del mercato legate alle importazioni selvagge e agli accordi commerciali che non garantiscono reciprocità, fino alle conseguenze negative di alcune scelte europee che rischiano di allontanare l’Unione dalle esigenze reali di cittadini ed imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

agricoltura mobilitazione permanente per difendere imprese e filiera

© Lanazione.it - Agricoltura, mobilitazione permanente per difendere imprese e filiera

Approfondimenti su Coldiretti Umbria

Venezuela, appello di Maduro alla mobilitazione permanente in sei regioni

Chi esporta tifa Mercosur, ma Coldiretti annuncia: "Mobilitazione permanente"

Coldiretti annuncia una mobilitazione permanente contro l’accordo con il Mercosur, nonostante i fondi significativi destinati alla Politica Agricola Comune.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Coldiretti Umbria

Argomenti discussi: La parola ai soci, Coldiretti Ravenna porta il Tour dell'ascolto in tutti i comuni della provincia; Coldiretti Umbria, dal territorio la spinta alla 'mobilitazione permanente'; Crisi agricola, il Senatore Cantalamessa ad Avellino: confronto con gli agricoltori irpini; Agricoltura: Coldiretti Molise forma i tecnici sulla nuova PAC.

agricoltura mobilitazione permanente perColdiretti Umbria, dal territorio la spinta alla 'mobilitazione permanente'Rafforzamento della mobilitazione permanente a tutela del settore primario, difesa del reddito delle imprese agricole, valorizzazione delle filiere locali, con il territorio come centro delle strate ... ansa.it

agricoltura mobilitazione permanente perAgricoltura, Coldiretti: Recuperati 10 miliardi dalla Pac, salva un’impresa su tre in MaremmaColdiretti Grosseto interviene sulla Pac e commenta le risorse destinate all'agricoltura italiana per il cibo. grossetonotizie.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.