Mirco Carloni Pres Comm Agricoltura | Egitto mette a rischio la filiera del pomodoro

Da iltempo.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura, ha spiegato che le restrizioni dell’Egitto stanno mettendo in pericolo la produzione italiana di pomodori da industria, un settore che vale 4 miliardi di euro e si basa molto sull’export. L’Egitto, infatti, ha deciso di limitare le importazioni di pomodori, creando incertezza tra gli agricoltori italiani che si affidano a questo mercato. La preoccupazione riguarda soprattutto le aziende di Sicilia e Puglia, dove la coltivazione di pomodori rappresenta un’attività chiave. La decisione egiziana potrebbe causare un calo delle vendite all’estero e mettere a

“La filiera del pomodoro da industria italiano, fra i simboli del nostro Made in Italy, con 4 miliardi di euro di fatturato (di cui 3 mld di export), 10.000 occupati fissi più 25.000 stagionali e 7.000 aziende agricole rischia di essere vittima di pratiche commerciali sleali da parte di un nuovo competitor ostile: l'Egitto. Molte realtà industriali segnalano che le esportazioni di derivati di pomodoro dall'Egitto verso l'Europa sono in forte crescita: +88% solo negli ultimi 6 mesi del 2025 secondo Eurostat. A questo si somma la messa a cultura di oltre un milione di ettari sul delta del Nilo (Project New Delta) destinato principalmente all'export sul mercato europeo e il ricorso a linee di produzione e di coltivazione lontane degli standard europei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mirco carloni pres comm agricoltura egitto mette a rischio la filiera del pomodoro
© Iltempo.it - Mirco Carloni (Pres. Comm. Agricoltura): “Egitto mette a rischio la filiera del pomodoro"

Linea ferroviaria Adriatica danneggiata, Mirco Carloni (Lega)Questa mattina, la linea ferroviaria Adriatica è stata danneggiata, causando disagi ai pendolari e problemi alla circolazione dei treni.

Linea ferroviaria Adriatica danneggiata, Mirco Carloni (Lega): «Sospetta matrice anarchica. Preso di mira l'operato di Matteo Salvini»L’incendio sulla linea ferroviaria Adriatica a Pesaro ha provocato disagi e preoccupazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Horeca Meeting Italgrob. Carloni (Pres. Comm. Agricoltura della Camera): Filiera in crescita capace di generare occupazione, professionalità e valore; Consumi fuori casa, nel 2025 segnali di affanno con ingressi in calo (-0,8%); Ho.Re.Ca., oltre 100 miliardi di fatturato ma visite in calo.

mirco carloni pres commMirco Carloni (Pres. Comm. Agricoltura): Egitto mette a rischio la filiera del pomodoroLa filiera del pomodoro da industria italiano, fra i simboli del nostro Made in Italy, con 4 miliardi di euro di fatturato (di cui 3 mld di ... iltempo.it

mirco carloni pres commHoreca Meeting Italgrob. Carloni (Pres. Comm. Agricoltura della Camera): Filiera in crescita capace di generare occupazione, professionalità e valoreNegli ultimi anni il fatturato dei consumi fuori casa è in crescita, così come la reputazione dell’intero settore ... affaritaliani.it