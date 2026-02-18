Mirco Carloni Pres Comm Agricoltura | Egitto mette a rischio la filiera del pomodoro

Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura, ha spiegato che le restrizioni dell’Egitto stanno mettendo in pericolo la produzione italiana di pomodori da industria, un settore che vale 4 miliardi di euro e si basa molto sull’export. L’Egitto, infatti, ha deciso di limitare le importazioni di pomodori, creando incertezza tra gli agricoltori italiani che si affidano a questo mercato. La preoccupazione riguarda soprattutto le aziende di Sicilia e Puglia, dove la coltivazione di pomodori rappresenta un’attività chiave. La decisione egiziana potrebbe causare un calo delle vendite all’estero e mettere a

"La filiera del pomodoro da industria italiano, fra i simboli del nostro Made in Italy, con 4 miliardi di euro di fatturato (di cui 3 mld di export), 10.000 occupati fissi più 25.000 stagionali e 7.000 aziende agricole rischia di essere vittima di pratiche commerciali sleali da parte di un nuovo competitor ostile: l'Egitto. Molte realtà industriali segnalano che le esportazioni di derivati di pomodoro dall'Egitto verso l'Europa sono in forte crescita: +88% solo negli ultimi 6 mesi del 2025 secondo Eurostat. A questo si somma la messa a cultura di oltre un milione di ettari sul delta del Nilo (Project New Delta) destinato principalmente all'export sul mercato europeo e il ricorso a linee di produzione e di coltivazione lontane degli standard europei. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mirco Carloni (Pres. Comm. Agricoltura): "Egitto mette a rischio la filiera del pomodoro"