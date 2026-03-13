Agli Oscar 2026, che si terranno tra il 15 e il 16 marzo, si prevedono numerosi record che potrebbero rendere questa edizione tra le più memorabili di sempre. La cerimonia, che si svolgerà in quella data, potrebbe essere segnata da risultati storici e da traguardi mai raggiunti prima. Sono attesi eventi e risultati che potrebbero lasciare il segno nella storia della manifestazione.

Gli Oscar 2026, in programma nella notte tra il 15 e il 16 marzo 2026, sono qui per emozionarci anche con dei possibili record. In base alle attuali nomination, infatti, sono numerosi i primati stabiliti nel corso degli anni che potrebbero essere associati a un nome diverso. Che si tratti di attori o di pellicole, di fotografia o di canzoni, le categorie a cui guardare con interesse e curiosità riguardano ogni aspetto della Settima Arte. Sin dai suoi albori, la cerimonia di consegna è determinante non solo per valutare una stagione cinematografica, ma anche e soprattutto per celebrare la qualità del lavoro di tutti i professionisti del cinema. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Agli Oscar 2026, la pioggia di record potrebbe essere più memorabile di quella delle statuette

