Milano-Cortina 2026 apertura da record | per il 70% è la più memorabile di sempre

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha superato ogni aspettativa. È stata definita la più memorabile di sempre, con uno spettacolo che ha coinvolto il pubblico e lasciato senza parole. Decine di migliaia di spettatori hanno assistito all’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti e artisti. La cerimonia ha mostrato un mix di tradizione e innovazione, con effetti speciali e performance sorprendenti. Il 70% delle persone intervistate ha detto che questa apertura resterà impressa nella memoria.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 è lo show più memorabile di sempre. O almeno lo è per il 70% degli intervistati Coo Division di Ioc Insight & Analytics, che ha preso in esame un campione di 14 Paesi oltre all'Italia (Australia, Brasile, Canada, Germania.

