I Peccatori da record | 16 nomination agli Oscar più di Titanic e La La Land

I Peccatori, diretto da Ryan Coogler, ha ottenuto 16 nomination agli Oscar 2026, un risultato che supera il precedente record di 14 candidature condiviso da Eva contro Eva, Titanic e La La Land. Questa importante conquista segna un momento di rilievo nel panorama cinematografico, confermando la rilevanza del film e la sua eccellenza artistica. Un traguardo che sottolinea l’impatto e il successo della pellicola a livello internazionale.

I Peccatori (Sinners) ha scritto una pagina storica nelle nomination agli Oscar 2026. Il film diretto da Ryan Coogler ha ottenuto 16 candidature, superando il record precedente di 14 nomination condiviso da tre pellicole leggendarie: Eva contro Eva del 1950, Titanic del 1997 e La La Land del 2016. Mai nessun film nella storia quasi centenaria dell’Academy aveva raggiunto questo traguardo. Le nomination spaziano dalle categorie principali a quelle tecniche. Il film è candidato per miglior film, mentre Michael B. Jordan concorre come miglior attore protagonista per la sua interpretazione doppia dei gemelli Smoke e Stack Moore. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Oscar 2026: ecco tutte le nomination. I peccatori è da record

