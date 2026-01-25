Pedopornografia online su Telegram arrestati tre uomini | tra loro anche un sacerdote e un medico

Tre uomini, tra cui un medico e un sacerdote, sono stati arrestati con l’accusa di pedopornografia online. L’indagine ha scoperto che diffondevano materiale illecito attraverso un gruppo Telegram. Le autorità hanno intervenuto per contrastare questa grave attività, contribuendo alla tutela dei minori e alla sicurezza digitale. L’operazione evidenzia l’importanza di monitorare e contrastare la diffusione di contenuti illeciti su piattaforme digitali.

Tre uomini, tra cui un medico e un prete, sono finiti in manette per pedopornografia online. Diffondevano materiale illecito tramite un gruppo Telegram. L’indagine è durata due anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Pedopornografia online: 17 indagati, tra loro 4 arrestiUn’ampia operazione della Polizia di Stato ha portato all’indagine di 17 persone, con 4 arresti, nell’ambito di un’indagine sulla pedopornografia online. Pedopornografia online: 4 arresti, 17 le persone indagate. Perquisizioni anche in SiciliaUn’indagine della Polizia di Stato ha portato all’arresto di quattro persone e al coinvolgimento di 17 indagati, con perquisizioni anche in Sicilia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Pedopornografia online: scatta un arresto in flagranza. Pedopornografia online, smantellata una rete attiva su Telegram: quattro identificati, tre arresti tra Piemonte, Liguria e FriuliIndagine durata oltre due anni partita dal Centro nazionale, decisiva l’attività sotto copertura della Polizia postale ... giornalelavoce.it Pedopornografia online, 3 uomini arrestati e un 17enne denunciatoTorino – Tre persone arrestate in flagranza di reato e una, ancora minorenne, denunciata a piede libero: è il bilancio di un'operazione del Centro operativo Sicurezza cibernetica di Piemonte e Valle d ... ilsecoloxix.it Tre persone arrestate in flagranza di reato e una, ancora minorenne, denunciata a piede libero: è il bilancio di un'operazione del Centro operativo Sicurezza cibernetica di Piemonte e Valle d'Aosta contro la Pedopornografia online nell'ambito dell'esecuzione - facebook.com facebook VIOLENZA SESSUALE SU MINORI, IN MANETTE 35ENNE EDUCATORE CASA DI ACCOGLIENZA La Polizia di Stato, nel corso di un’operazione volta al contrasto della pedopornografia online, ha proceduto al fermo di indiziato di delitto per violenza sessual x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.